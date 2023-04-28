Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що російські війська атакували Умань о 4:30 ранку, пише 24 Канал. Одна з ракет окупантів влучили в 9-поверховий будинок на вулиці Комарова.

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Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в цьому будинку майже вщент знищений перший під'їзд.

За попередніми даними, в першому під'їзді будинку, що на вулиці Комарова, було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про людей, які офіційно проживали у квартирах цього під'їзду.

Ігор Клименко уточнив, що внаслідок російського обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.

Показуємо на карті Умань та вулицю, де росіяни обстріляли житловий будинок

За даними міністра внутрішніх справ, внаслідок обстрілу постраждало та пошкоджено близько 10 багатоповерхівок в Умані. Наразі рятувальники перевіряють кожну квартиру, щоб переконатися, що немає постраждалих чи загиблих.

Станом на 10:05 кількість загиблих в Умані зросла до 10 людей. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих. В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина.

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