Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що російські війська атакували Умань о 4:30 ранку, пише 24 Канал. Одна з ракет окупантів влучили в 9-поверховий будинок на вулиці Комарова.
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Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Умані
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що в цьому будинку майже вщент знищений перший під'їзд.
За попередніми даними, в першому під'їзді будинку, що на вулиці Комарова, було зареєстровано 109 осіб. Мовиться про людей, які офіційно проживали у квартирах цього під'їзду.
Ігор Клименко уточнив, що внаслідок російського обстрілу в цьому під'їзді знищено 27 квартир з 46.
Показуємо на карті Умань та вулицю, де росіяни обстріляли житловий будинок
За даними міністра внутрішніх справ, внаслідок обстрілу постраждало та пошкоджено близько 10 багатоповерхівок в Умані. Наразі рятувальники перевіряють кожну квартиру, щоб переконатися, що немає постраждалих чи загиблих.
Станом на 10:05 кількість загиблих в Умані зросла до 10 людей. Рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих. В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинула 9-річна дитина.
Що відомо про масовану ракетну атаку 28 квітня
- Українські військові вночі знищили 21 крилату ракету Х-101/Х-555. Крім того, наші воїни знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що над Київщиною збили 11 ракет та 2 БпЛА, які летіли на столицю.
- Росія вперше масовано атакувала Україну з 9 березня 2023 року. Крім Умані, росіяни спрямували свої ракети на Дніпро. Окупанти атакували Україну з акваторії Каспійського моря.
- Для ракетної атаки російські війська використали літаки стратегічної авіації Ту-95.
- Президент Володимир Зеленський вже відреагував на ракетний терор окупантів і показав наслідки обстрілу. Глава держави обіцяє, що Росія отримає відповідь за свої дії.