Планировала свадьбу, но парень еще был на фронте: история Яны Левченко, погибшей в Умани

В ходе ракетной атаки 28 апреля в Умани погибла 21-летняя Яна Левченко. У нее были большие планы на жизнь, которые россияне перечеркнули в одну минуту.

Враг на рассвете 28 апреля нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажку в Умани. В результате очередного теракта оккупантов погибли 23 человека, среди которых – 6 детей.

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Девушка собиралась жениться

Яна Левченко – одна из 23 украинцев, погибших от рук оккупантов. Девушке было всего 21 год. Ее сестра Ирина рассказала историю жизни погибшей.

Девушка снимала квартиру в Умани вместе с двумя подругами. Они жили там вчетвером – три девушки и владелица квартиры. По странному стечению обстоятельств одна из девушек за несколько дней до трагедии решила переехать, другая – поехала в гости к родителям. В квартире 28 апреля остались Яна и владелица – обе погибли в результате удара.

В марте Яна планировала жениться на своем парне, однако свадьбу пришлось отложить. Человек сейчас на фронте, где служит в течение последних 4 лет. Однако военнослужащий задержался на фронте. В ночь на 28 апреля он вернулся из боевой задачи. Влюбленные в последний раз общались в 04:18 28 апреля, а через несколько минут российская ракета попала в подъезд, где жила Яна.



Погибла Яна Левченко / Фото из соцсетей

Сестра Ирина вспомнила, что очнулась с мужем еще до взрывов. Они услышали сильный гул, напоминавший звук самолета. Как только раздались взрывы, Ирина сразу написала сестре.

Но ответа не получила. Не знала, что ракета попала в ее дом, надеялась, что просто исчезла связь. Но потом позвонили кумовья, сказали, что Янин подъезд полностью разрушен,

– вспомнила Ирина трагическую ночь.

Уже через час, около 5:30, женщина вместе с мужчиной приехала в разрушенный дом. Они не оставляли надежды, что Яну найдут в живых. Они расспрашивали соседей, показывали ее фото – некоторые говорили, что девушку будто видели живой. Но, к сожалению, свидетели трагедии ошиблись. Когда Ирина убедилась в непоправимом, позвонила матери и сообщила о смерти сестры.

Женщина приехала на место трагедии и сдала образец ДНК. Как вспомнила Ирина, спасатели не смогли показать тела погибшей – от удара невозможно было ничего понять. В тот же день с фронта примчался парень Яны, который до последнего не верил в трагедию.

Жители дома рассказали о ракетном ударе

Супруги, проживавшие на 9 этаже многоэтажки, припомнило момент удара. Муж рассказал, что их квартира расположена в том же подъезде, куда попала российская ракета, но с противоположной стороны. Им очень повезло, что стены выдержали удар и спасатели смогли эвакуировать их.

Муж Дмитрий рассказал, что верхние этажи еще некоторое время держались. После прилета у двери своей квартиры мужчина увидел пламя, а также услышал, как рыдала маленькая дочь соседей. Он бросился спасать соседей, но он не смог открыть заклинившую дверь.

"Они очень кричали, мы не знали вообще, что делается с ними. Я рвался их спасать, но не мог открыть дверь", – вспомнил мужчина.

Через несколько минут верхние этажи начали обрушиваться, а плач ребенка – стих.