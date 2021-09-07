О соответствующей локации сообщил в своем инстаграме журналист Андрей Жигайло. В то же время на фотографии видно – заведение пользуется большим спросом среди хасидов.

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"Пол хипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается", – говорится в публикации журналиста.

Однако логотип настоящего Starbucks и того, который создали в Умани, заметно отличается. Вместо сирены с двумя хвостами в центр логотипа поместили эмодзи. Названия напитков написали на английском языке и на иврите.

Сейчас в Украине нет ни одного официального заведения Starbucks. Кафе сети расположены примерно в 55 странах мира.

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Хасиды в Умани: что надо знать

В Умань на празднование Рош а-Шана приехали 23 тысячи паломников. Всего ожидают, что в город прибудут примерно 50 тысяч иностранцев.

Праздник у иностранцев будет длиться 6 – 8 сентября. Для соблюдения безопасности в городе работает межведомственный оперативный штаб.

Среди хасидов выявили первые случаи коронавируса даже несмотря на усиленные противоэпидемиологические меры.

В то же время сотрудники правоохранительных органов уже сообщили о первых нарушениях. Одного мужчину депортировали из Украины.

Текст публикации Андрея Жигайло:

Здесь пол хипстерского Киева ждет прихода Starbuks в Украину. А он вон где, в Умани оказывается.