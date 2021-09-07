Про відповідну локацію повідомив у своєму інстаграмі журналіст Андрій Жигайло. Водночас на світлині видно – заклад має великий попит серед хасидів.

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"Пів хіпстерського Києва чекає на прихід Starbucks до України. А він он де, в Умані, виявляється", – мовиться у дописі журналіста.

Проте логотип справжнього Starbucks і того, який створили в Умані, помітно відрізняється. Замість сирени з двома хвостами в центр логотипа помістили емодзі. Назви напоїв написали англійською мовою та на івриті.

Наразі в Україні немає жодного офіційного закладу Starbucks. Водночас кав'ярні мережі розташовані у приблизно 55 країнах світу.

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Хасиди в Умані: що треба знати

Текст публікації Андрія Жигайла:

Тут пів хіпстерського Києва чекає приходу Starbuks в Україну. А він он де, в Умані виявляється.