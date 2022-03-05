В Умани – воздушная тревога: всем немедленно в укрытие
5 марта 2022 , 14:28Читати новину українською
В Умани раздаются сирены. Всем жителям нужно немедленно спуститься в укрытие.
Сообщение о воздушной тревоге в Умани появилось около 14:20 5 марта. Укрытие нельзя покидать, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.
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Сохраняйте спокойствие и по возможности помогайте пожилым людям, семьям с детьми и людям с инвалидностью вместе с вами пройти в безопасное место.
Как действовать, когда звучит воздушная тревога / Краткое напоминание
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