Повідомлення про повітряну тривогу в Умані з'явилось близько 14:20 5 березня. Укриття не можна покидати доти, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій повітряної тривоги.
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Зберігайте спокій і за можливості допомагайте старшим людям, сім'ям з дітьми та людям з інвалідністю разом з вами пройти до безпечного місця.
Як діяти, коли лунає повітряна тривога / Коротке нагадування
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