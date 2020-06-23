Уменьшение рейтинга президента Владимира Зеленского приводит к тому, что голоса его избирателей переходят к пророссийским силам. Среди таких сил – "Партия Шария" и партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Что говорят социологи

Уменьшение рейтинга Зеленского приводит к тому, что его голоса идут не к "Голосу" или к Петру Порошенко, рассказал в интервью Укринформу гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

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"Все, что он (Зеленский – 24 канал) теряет, получает, вот например, "Партия Шария", которая сейчас существенно повысила свой рейтинг. И она, по нашим данным, на грани прохождения в Верховную Раду. И Медведчука партия тоже увеличила свой относительный рейтинг, и тоже за счет "слуг", – рассказал социолог.

По мнению Паниотто, те 26% опрошенных избирателей, которые разочаровались в Зеленском, стали преимущественно избирателями сопредседателя фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко. Они не довольны курсом на Европейский Союз.

"Конечно, власть надо критиковать, и эти красные линии, о которых все говорят, очерчивать, но, на мой взгляд, это больше делается к компромиссной фигуре Зеленского, чем к серым пророссийским силам. Эти политические усилия непропорционально распределены", – сказал гендиректор КМИС.

Какие рейтинги у Зеленского по состоянию на июнь

По результатам соцопроса от КМИС, в начале июня за Зеленского готовы были проголосовать 25,7% всех опрошенных. Из тех, кто точно определился со своим кандидатом, – 37,6%.

В середине апреля рейтинг поддержки Зеленского был несколько выше. Тогда среди всех кандидатов он имел 27,7%. А среди тех, кто определился – 42,6%.



Рейтинги Зеленского и других политиков по состоянию на июнь 2020 года / Инфографика 24 канала