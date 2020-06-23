Зменшення рейтингу президента Володимира Зеленського призводить до того, що голоси його виборців переходять до проросійських сил. Серед таких сил – "Партія Шарія" та партія Віктора Медведчука "Опозиційна платформа – За життя".

Що кажуть соціологи

Зменшення рейтингу Зеленського призводить до того, що його голоси йдуть не до "Голосу" чи до Петра Порошенка, розповів в інтерв'ю Укрінформу гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

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"Все, що він (Зеленський – 24 канал) втрачає, отримує, от наприклад, "Партія Шарія", яка зараз підвищила суттєво свій рейтинг. І вона, за нашими даними, на межі проходження у Верховну Раду. І Медведчука партія теж збільшила свій відносний рейтинг, і теж за рахунок "слуг", – розповів соціолог.

На думку Паніотто, ті 26% опитаних виборців, які розчарувалися у Зеленському, стали переважно виборцями співголови фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка. Вони не задоволені курсом на Європейський Союз.

"Звичайно, владу треба критикувати, й оці червоні лінії, про які всі кажуть, окреслювати, але, на мій погляд, це більш робиться до компромісної фігури Зеленського, ніж до сірих проросійських сил. Ці політичні зусилля непропорційно розподілені", – сказав гендиректор КМІС.

Які рейтинги в Зеленського станом на червень

За результатами соцопитування від КМІС, на початку червня за Зеленського готові були проголосувати 25,7% усіх опитаних. З тих, хто точно визначилися зі своїм кандидатом – 37,6%.

У середині квітня рейтинг підтримки Зеленського був дещо вищий. Тоді серед всіх кандидатів він мав 27,7%. А серед тих, хто визначився – 42,6%.



Рейтинги Зеленського та інших політиків станом на червень 2020 року / Інфографіка 24 каналу