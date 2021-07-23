Уменьшение запыленности от доменной печи: на меткомбинате Ильича запустят новый проект

На завершающую стадию вышел проект по строительству аспирационных установок доменной печи №5 на меткомбинате имени Ильича Группы компаний Метинвест.

Стоимость проекта оценивается более чем в 20 млн долларов, а объект планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года.

На сегодня завершены основные строительно-монтажные работы проекта, проводятся испытания регуляции режимов работы установок, выполняются работы по благоустройству строительных площадок.

По установленным нормам, действующим на территории Украины, до момента ввода объекта в эксплуатацию запыленность газов, которые отходят от помещений доменной печи №5, не превысит 20 мг на куб. метр.

Группа компаний Метинвест выполняет взятые на себя обязательства по модернизации промышленного оборудования и газоочистных установок. Реализация проекта по реконструкции пятой доменной печи идет по утвержденному графику,

– отметил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Владимир Колодочка.