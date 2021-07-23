Вартість проєкту оцінюється у понад 20 млн доларів, а об'єкт планують ввести в експлуатацію у четвертому кварталі 2021 року.

На сьогодні завершені основні будівельно-монтажні роботи проєкту, проводяться випробування регуляції режимів роботи установок, виконуються роботи з благоустрою будівельних майданчиків.

За встановленими нормами, що діють на території України, до моменту введення об'єкта в експлуатацію запиленість газів, які відходять від приміщень доменної печі №5, не перевищить 20 мг на куб. метр.

Група компаній Метінвест виконує взяті на себе зобов'язання з модернізації промислового обладнання та газоочисних установок. Реалізація проєкту з реконструкції п'ятої доменної печі йде за затвердженим графіком,

– зазначив начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату імені Ілліча Володимир Колодочка.