Уменьшение субсидии в 2019 году не будет, – Гончарук

Премьер-министр подчеркнул, что правительство не будет уменьшать субсидии в 2019 году и в течение всего отопительного сезона. Также не планируют менять сам принцип оформления субсидий.

Об этом Гончарук рассказал в очередной серии своего видеоблога "Чашка премьера".

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Субсидии уменьшать в этом году точно не будут и в течение этого отопительного сезона все, кто оформил субсидию, получат ее на тех условиях, которые уже оформлены. Принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году,

– заявил премьер.

Гончарук также отметил, что Кабмин подтверждает свои намерения достичь показателя, чтобы в среднем семья не тратила более 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги.

Заметим, что с 1 мая 2020 года будут задействованы очередные изменения – при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) будут взимать 20%, а не 15%, как сейчас.

Сколько нужно тратить на коммуналку, чтобы получить субсидию? / Инфографика 24 канала

Ранее Кабмин упростил назначения субсидий некоторым категориям украинских граждан. Говорится о:

– детских домах семейного типа;

– военнослужащих;

– граждан старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, но являющихся зарегистрированными по разным адресам.