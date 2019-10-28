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      Уменьшение субсидии в 2019 году не будет, – Гончарук

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      Субсидии до конца года не будут уменьшать
      Субсидии до конца года не будут уменьшать / vchasnoua.com

      Премьер-министр подчеркнул, что правительство не будет уменьшать субсидии в 2019 году и в течение всего отопительного сезона. Также не планируют менять сам принцип оформления субсидий.

      Об этом Гончарук рассказал в очередной серии своего видеоблога "Чашка премьера".

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      Субсидии уменьшать в этом году точно не будут и в течение этого отопительного сезона все, кто оформил субсидию, получат ее на тех условиях, которые уже оформлены. Принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году,
      – заявил премьер.

      Гончарук также отметил, что Кабмин подтверждает свои намерения достичь показателя, чтобы в среднем семья не тратила более 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги.

      Заметим, что с 1 мая 2020 года будут задействованы очередные изменения – при назначении субсидий из среднемесячного общего дохода домохозяйства (семьи) будут взимать 20%, а не 15%, как сейчас.

      Сколько нужно тратить на коммуналку, чтобы получить субсидию? / Инфографика 24 канала

      Ранее Кабмин упростил назначения субсидий некоторым категориям украинских граждан. Говорится о:

      – детских домах семейного типа;

      – военнослужащих;

      – граждан старше 60 лет, состоящих в браке и проживающих в сельской местности, но являющихся зарегистрированными по разным адресам.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Субсидии Алексей Гончарук
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