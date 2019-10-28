Зменшення субсидії у 2019 році не буде, – Гончарук
Прем'єр-міністр наголосив, що уряд не зменшуватиме субсидії у 2019 році та протягом всього опалювального сезону. Також не планують змінювати сам принцип оформлення субсидій.
Про це Гончарук розповів у черговій серій свого відеоблогу "Чашка прем'єра".
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Субсидії зменшувати у цьому році точно не будуть і протягом цього опалювального сезону всі, хто оформив субсидії, отримають її на тих умовах, які вже оформлені. Принцип оформлення субсидій також не зміниться і у наступному році,
– заявив прем'єр.
Гончарук також зазначив, що Кабмін підтверджує свої наміри досягти показника, щоб у середньому сім'я не витрачала більше ніж 15% від сукупного доходу на комунальні послуги.
Зауважимо, що з 1 травня 2020 року в дію вступлять чергові зміни – під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу домогосподарства (сімʼї) стягуватимуть 20%, а не 15%, як зараз.
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Раніше Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям українських громадян. Мовиться про:
– дитячі будинки сімейного типу;
– військовослужбовці;
– громадян, старших за 60 років, що перебувають у шлюбі та проживають у сільській місцевості, але є зареєстрованими за різними адресами.