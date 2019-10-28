Зменшення субсидії у 2019 році не буде, – Гончарук

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд не зменшуватиме субсидії у 2019 році та протягом всього опалювального сезону. Також не планують змінювати сам принцип оформлення субсидій.

Про це Гончарук розповів у черговій серій свого відеоблогу "Чашка прем'єра".

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Субсидії зменшувати у цьому році точно не будуть і протягом цього опалювального сезону всі, хто оформив субсидії, отримають її на тих умовах, які вже оформлені. Принцип оформлення субсидій також не зміниться і у наступному році,

– заявив прем'єр.

Гончарук також зазначив, що Кабмін підтверджує свої наміри досягти показника, щоб у середньому сім'я не витрачала більше ніж 15% від сукупного доходу на комунальні послуги.

Зауважимо, що з 1 травня 2020 року в дію вступлять чергові зміни – під час призначення субсидій з середньомісячного загального доходу домогосподарства (сімʼї) стягуватимуть 20%, а не 15%, як зараз.



Скільки потрібно витрачати на комуналку, щоб отримати субсидію? / інфографіка 24 каналу

Раніше Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям українських громадян. Мовиться про:

– дитячі будинки сімейного типу;

– військовослужбовці;

– громадян, старших за 60 років, що перебувають у шлюбі та проживають у сільській місцевості, але є зареєстрованими за різними адресами.