В Украине, в отличие от ряда европейских стран, открыто устанавливали камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Статистика после установки камер

После установления систем фиксации нарушений ПДД, полицейские составили более 3 миллионов протоколов со штрафами, 2,5 миллиона из которых уже оплачены. Таким образом государство получило 500 миллионов гривен прибыли.

Все эти нарушения зафиксировали 236 установленных камер. До конца 2021 года их число должно возрасти до 270. Однако, по словам Александра Билошицкого, это только камеры, которые устанавливает МВД. Местные общины могут своими силами увеличить количество камер.

Я хочу поощрить общины приобщаться к системе, проводить анализ и обращаться с предложениями об установке камер автоматической фиксации нарушений ПДД,

– заявил Белошицкий.

Также первый заместитель главы патрульной полиции отметил, что организацию безопасного дорожного движения должно обеспечивать именно местное самоуправление. Кроме того, по словам Билошицкого, система фиксации нарушений ПДД является не карательной, а превентивной.

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