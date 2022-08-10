Уменьшились ли в Николаеве обстрелы после "выходного рейда": ответ ОВА

Двое суток, начиная с 5 августа в Николаеве был объявлен длительный комендантский час. В течение этого времени правоохранители принимали меры по выявлению коллаборантов, а также предателей.

В эфире 24 канала журналист из Николаева Александр Матюшенко отметил, что полная информация еще ожидается.

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По его словам, в настоящее время глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что было открыто около 20 производств.

Как заявлял генерал-майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко, было зафиксировано около 400 человек, которые предположительно передавали информацию на ту сторону. Они подозреваемые и проверяются,

– рассказал Александр Матюшенко.

Он добавил, что пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук сообщил, изменилась ли тенденция обстрелов Николаеву после продленного комендантского часа. По его словам, именно обстрелы не прекращаются – они хаотические. Возможно, у врага теперь есть меньше информации по важным структурным объектам, по которым, вероятно, мог готовить удар. Теперь этой информации меньше, однако хаотические удары не прекращаются.

"Эта ночь тому подтверждение, ведь снова пострадал частный сектор, пострадали жилые дома, где нет никаких военных объектов", – подчеркнул Александр Матюшенко.

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