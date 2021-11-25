Вечный мэр, скандальные ДТП и кандидат в президенты: биография Александра Омельченко

Экс-мэр столицы Александр Омельченко умер 25 ноября в Киеве. За свою долгую жизнь политик успел побывать на посту консультанта-советника в Афганистане, стать мэром столицы и баллотироваться на пост президента. В последние годы Омельченко был членом комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции в Киевском городском совете.

За несколько дней до смерти больного коронавирусом Александра Омельченко госпитализировали в больницу. Политик скончался на 84-году жизни.

Важно Умер экс-мэр Киева Омельченко

Биография политика

Ранние годы Омельченко

Александр Омельчено родился 9 августа 1938 года в селе Зозов Винницкой области. В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. Позже поступил в Киевский инженерно-строительный институт, который окончил в 1974 году. После этого сразу же поступил в Киевский институт народного хозяйства.

Первую работу будущий политик получил в строительном комбинате в столице. Работал бетонщиком. После службы в армии вернулся в этот же комбинат, где получил должность мастера цеха сборного железобетона.

С годами карьера Александра Омельченко пошла стремительно вверх. В 1970-х стал главным инженером и директором завода ЖСК №1, а позже – строительного комбината.

Начало политической карьеры

Политическая карьера будущего мэра столицы началась еще в 1987 году, когда Александра Омельченко назначили на должность советника-консультанта в Афганистане. На этом посту будущий политик пробыл до завершения войны в стране – до 1989 года.

После Омельченко успешно защитил диссертацию и получил степень кандидата технических наук. В то время будущий мэр Киева получил должность начальника управления строительной индустрии в Госстрое УССР.

Также некоторое время Омельченко был главным инженером Укрбуда в Армении во время восстановления Еревана, который пострадал после мощного землетрясения.

В 1990 году стал исполняющим обязанности заместителя председателя исполкома Киевского городского совета. Впоследствии стал зампредом.

Карьера Омельченко после провозглашения независимости

В 1992 году Омельченко стал генеральным директором компании "Киевреконструкция", однако уже через 2 года он стал заместителем, а затем и первым заместителем председателя КГГА.

Уже в 1996 году Александр Омельченко возглавил Киевскую городскую государственную администрацию. В 1999 году во время выборов мэра столицы глава КГГА получил поддержку 76% киевлян. Во время перевыборов в 2002 году уровень поддержки почти не изменился – за Омельченко проголосовали 73% жителей столицы. В то время Омельченко указом президента Леонида Кучмы присвоили звание Героя Украины.



Александр Омельченко и Леонид Кучма / Фото КГГА

За время пребывания на посту мэра, Омельченко способствовал восстановлению древних церквей. В частности Михайловского Златоверхого и Успенского соборов.

В 2004 году партия "Единство" на своем съезде приняла решение выдвинуть кандидатуру Александра Омельченко на президентские выборы. В первом туре поддержка политика составила 0,48%. В следующем туре мэр Киева поддерживал Виктора Ющенко.

На выборах мэра Киева в 2006 году занял третье место и уступил кресло мэра Леониду Черновецкому. После президент Виктор Ющенко подписал указ об увольнении Омельченко с должности председателя КГГА.

Омельченко в Верховной Раде

На выборах в Верховную Раду Александр Омельченко получил депутатский мандат от партии "Наша Украина – Народная Самооборона", которую возглавлял Юрий Луценко. Бывший мэр Киева был №13 в списке партии. В парламенте Омельченко возглавлял комитет по вопросам строительства и местного самоуправления.

В 2010 году поддержал ратификацию Харьковских соглашений о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Александр Омельченко в 2012 году подал свою кандидатуру на выборы в Верховную Раду в одномандатном округе №220 в Киеве, однако накануне выборов снял свою кандидатуру.



Александр Омельченко / Фото из фейсбука Александра Омельченко

С 2014 года Омельченко был депутатом Киевского горсовета, а в 2015 году попытался снова побороться за пост мэра Киева, однако занял 3 место на выборах. Неудачной стала и попытка пройти в Верховную Раду в 2019 году.

Скандалы, связанные с политиком

Александр Омельченко был женат и имел двух детей – сыновей Ярослава и Александра. Жена политика – Людмила, как и сам Омельченко, инженер по образованию.

Александр Омельченко был участником нескольких ДТП, 2 из которых смертельны. В 2009 году был участником смертельного ДТП. Пешеход – 48-летний мужчина, переходил дорогу в нерегулируемом месте, из-за чего его сбил Омельченко, который был за рулем. В результате аварии пешеход скончался на месте.

Еще одно смертельное ДТП произошло в 2015 году, когда политик наехал на женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась от полученных травм. Через год автомобиль Омельченко столкнулся с фурой.



Александр Омельченко / Фото my.ua

Также Александр Омельченко был одним из лидеров по количеству задекларированных автомобилей среди депутатов киевского горсовета. Политику принадлежало 6 автомобилей. По состоянию на 2015 год состояние политика оценивали в 43,5 миллиона гривен.

По данным движения "Честно" Омельченко прогуливал большинство заседаний на посту депутата горсовета Киева. По состоянию на 2021 год, отсутствовал на половине заседаний.