Его имя связано с рядом скандалов, в том числе и политических. Все, что известно об Александре Ройтбурде, – читайте в материале 24 канала.

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Биография Александра Ройтбурда

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института.

С ранних лет он увлекался живописью и часто не упускал случая пошутить по этому поводу.

Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу,

– говорил художник.

Ройтбурду повезло с учителями:

Первые уроки рисования давал легендарный художник Олег Соколов;

Преподавателем в институте был последний из "бойчукистов" Николай Павлюк;

Позже состоялось знакомство с одесским художником Юрием Егоровым.

Успех Ройтбурда в искусстве

К Александру Ройтбурду успех в искусстве пришел сразу. В 26 лет он был одной из звезд на Республиканской молодежной выставке 1987 года в Киеве.

В 1990-х годах, художник стал организатором выставок современного искусства и превратил Одессу на несколько лет в самый живой художественный центр Украины.

В 1994 году художник был одним из основателей и активным деятелем организации "Новое искусство" в Одессе.

В 1997 – 1999 годах – главой наблюдательного совета одесского Центра современного искусства Сороса. Работал директором галереи Марата Гельмана в Киеве.

Обратите внимание! Сегодня произведения Александра Ройтбурда украшают: Третьяковскую галерею в Москве;

Русский музей в Петербурге;

Музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке;

Художественный музей университета Дьюк в Дерхеме (США)

Одесский художественный музей;

PinchukArtCentre в Киеве;

Частные коллекции. Интересно, что в 2009 году его картина из серии "Прощай, Караваджо!" была куплена на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за рекордную на то время для украинской живописи сумму – 97 тысяч долларов.

Должность директора музея

В 2017 году Ройтбурд одержал победу в конкурсе на должность директора Одесского художественного музея.

Депутаты облсовета отказались поддержать его кандидатуру.

Однако 19 марта 2018 года глава Одесской ОГА Максим Степанов подписал контракт с художником на 5 лет.

Эпопея с увольнением с должности

В сентябре 2019 года Одесский областной совет уволил Александра Ройтбурда с должности директора музея, несмотря на все достижения музея при нем.

Увольнение вызвало резонанс в обществе – больше тысячи жителей Одессы вышли на митинги, чтобы выразить свою поддержку художнику.

Культурный Майдан современной Украины,

– назвал тогда события художник.

Тогдашний руководитель ОГА Светлана Шаталова распоряжение об отставке Ройтбурда подписывать отказалась.

В Минкульте заявили, что для увольнения нет оснований. Затем следовали судебные разбирательства. Художника то увольняли, то восстанавливали на должности.

Точку поставил Верховный Суд, признав художика законным директором, это решение нельзя было обжаловать.

Ройтбурд в политике

В октябре 2020 года Александра Ройтбурда избрали депутатом Одесского областного совета от партии "ЕС".

Он был участником Евромайдана. Однако при этом выступал против политики украинских властей направленной на поддержку украинского языка.

Внимание! СМИ предполагают, что причиной смерти Александра Ройтбурда могла стать онкология. Близкие художника отказались об этом говорить.



Александр Ройтбурд / Фото "Википедия"