Умер главный редактор газеты Верховной Рады "Голос Украины" Анатолий Горлов

На 75-м году жизни скончался главный редактор газеты Верховной Рады "Голос Украины" Анатолий Горлов. Он руководил газетой с 2002 года.

Журналист скончался внезапно 3 января 2023 года. До последнего дня жизни он был на рабочем месте.

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Более 40 лет в журналистике: что известно об Анатолии Горлове

Анатолий Горлов родился в Запорожской области, окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. Более 40 лет отдал журналистике. В частности, Горлов работал редактором в Государственном комитете УССР по телевидению и радиовещанию, в РАТАУ и в редакции "Голоса Украины" – сначала первым заместителем главного редактора, а затем главным редактором.

За свой труд Горлов получил награду "Заслуженный журналист Украины", ордена "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, Почетную Грамоту Верховной Рады и отличие Министерства обороны.

Лина Кущ – первая секретарь НСЖУ, которая 18 лет работала собственным корреспондентом "Голоса Украины" по Донецкой области, вспоминает, что Анатолий Горлов был одним из тех, кто работал над первым номером "Голоса Украины". Журналистка также отмечает, что Горлов всегда стремился сделать нечто большее, чем просто газету.

После 2014 года (Горлов – 24 канал) начал спецвыпуск газеты для Востока. Вместе с газетой помогал отправлять на Восток книги, подарки и другую помощь украинцам. Эти спецвыпуски и эти подарки имели невероятный эффект, иногда больше, чем государственная информационная политика. Это были вещи, объединявшие страну,

– рассказала Кущ.

В команде " Голоса Украины "Говорят, что Горлов сумел сохранить достоинство газеты за те отдельные годы, которые не были лучшими для демократической прессы. Вспоминают, что в молодые годы журналист был участником боевых действий в Эфиопии, поэтому знал цену войны. А еще он был ярым футболистом. Последний матч с коллегами Анатолий Горлов сыграл 2 января – за день до смерти.