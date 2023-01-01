Плен после Второй мировой, скандалы и отречение от престола: биография Бенедикта XVI

31 декабря 2022 года на 96-м году жизни скончался почетный Папа Римский Бенедикт XVI. За свою долгую жизнь понтифик не только прошел путь от священника до главы католической церкви, но и участвовал во Второй мировой войне.

О плену после поражения Германии во Второй мировой войне и участии понтифика в противостоянии, о карьере Папы Римского и его отречении от престола читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание Умер Папа Римский Бенедикт XVI

Юные годы и начало пути в духовенстве

Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в баварском городе Марктль-ам-Инне в Германии в семье комиссара жандармерии Йозефа Ратцингера и Марии Ратцингер.

В 1939 году поступил в духовную семинарию, но с началом Второй мировой войны будущий понтифик стал членом молодежной нацистской организации "Гитлерюгенд". Папа Бенедикт XVI не скрывал этого факта и называл эти годы самыми темными в своей жизни, ведь участие в организации было принудительным.



Семья Ратцингеров (Иозеф сверху справа) / Фото AFP

В конце Второй мировой войны Йозефа Ратцингера призвали военную службу в подразделение вспомогательного персонала противовоздушной обороны в Мюнхене. Однако в боевых действиях будущий Папа не участвовал.

Когда к Германии приближались войска союзников, Ратцингер дезертировал и вернулся домой, но затем был арестован и несколько месяцев провел в лагерях для военнопленных.

В 1946 году Ратцингер поступил в Мюнхенский университет и получил образование по специальности теология и философия, а в 1951 году получил сан священника. Именно так начался путь Йозефа Ратцингера на пути к папскому престолу.

Лучший теолог Германии и сподвижник Иоанна Павла II: путь к папскому престолу

В 1953 году 26-летний Йозеф Ратцингер блестяще защитил диссертацию о наследии Святого Августина и прославился как лучший из богословов Германии. Спустя 6 лет будущий папа стал преподавателем кафедры теологии Боннского университета.

Ратцингер был участником Второго Ватиканского собора в качестве советника-теолога кардинала Йозефа Фрингуса, однако одобрил не все из провозглашенных на соборе реформ.

В 1972 году в противовес антиклерикальным журналам и газетам, заполонившим Европу, Ратцингер основал теологический журнал Communio, который является одним из самых популярных католических изданий мира.

В 1977 году был рукоположен в сан епископа, и в тот же год Папа Павел VI возвел его в сан кардинала.

В 1980 году Йозеф Танцингер отклонил предложение Папы Иоанна Павла II возглавить Конгрегацию католического образования, но через год согласился возглавить Конгрегацию доктрины веры.



Кардинал Ратцингер и Папа Иоанн Павел II / Фото API

С декабря 2002 года стал деканом Коллегии кардиналов, поэтому после смерти Иоанна Павла II руководил процессом выборов нового понтифика.

На конклаве, где, к слову, одним из конкурентов будущего понтифика был кардинал Любомир Гузар, Йозеф Ратцингер получил большинство голосов и стал новым главой католической церкви, взяв себе имя Бенедикт XVI. На момент избрания ему было 78 лет.

Как Йозеф Ратцингер стал Папой Римским: смотрите видео

Тень Иоанна-Павла II и эпоха скандалов: Бенедикт XVI как глава католической церкви

Бенедикт XVI возглавил католическую церковь после Иоанна Павла II, который был Папой более четверти века, поэтому понтифику было трудно не оставаться в тени своего предшественника, которого любили и уважали в мире. Новый глава церкви продолжал политику своего предшественника и придерживался консервативных взглядов. Еще до избрания Папой его называли "железным кардиналом", из-за его жесткой позиции против абортов, феминизма, гомосексуальности, разводов, клонирования и мультикультурализма.

Но за время его пребывания на папском престоле вокруг католической церкви вспыхнуло немало скандалов из-за подозрений священников в педофилии в разных странах мира. Кроме того, из-за критических высказываний в отношении мусульман представители этой религии требовали отставки Бенедикта XVI.

Постоянные скандалы и ухудшение состояния здоровья привели к тому, что 28 февраля 2013 года Папа Бенедикт XVI отрекся от престола, что стало первым подобным прецедентом за последние 600 лет. После отречения Бенедикт XVI получил звание почетного Папы и проживал в женском монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане.

27 апреля 2014 года Бенедикт XVI вместе со своим преемником Папой Франциском участвовал в церемонии канонизации пап Иоанна XXIII и Иоанна Павла II.

Бенедикт XVI на церемонии канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II: смотрите видео

После отречения от престола Бенедикт XVI прожил еще около 10 лет, однако в последние дни жизни здоровье почетного Папы ухудшилось, о чем накануне сообщал Франциск. Умер понтифик 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет.

Похороны почетного понтифика пройдут 5 декабря 2023 года на площади Святого Петра в Ватикане.