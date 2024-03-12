Евгений Путин, двоюродный брат российского президента, известный в прошлом как выдающийся уролог, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили российские медиа, вспоминая о его связях с высокопоставленными лицами в "Газпроме" и угольной отрасли, – информирует 24 Канал.

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Минус один в семье Путина

Евгений Путин в течение 1970-90-х годов работал в медицине. Умер он в возрасте 91 года, был похоронен 10 марта, но детали его смерти остаются неизвестными.

В конце февраля 2023 года он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала,

– можно прочитать в росСМИ.

Семья Евгения Путина, которая ранее проживала в Иваново, переехала в Москву после того, как Владимир Путин пришел к власти. Впоследствии она поселилась в Суздале.



Кем был для президента России Евгений Путин / Инфографика из росСМИ

Важно! Сын Евгения Путина занимает высокую должность в "Газпроме", а дочь Анна, которая теперь носит фамилию Цивилева, является владелицей значительной доли в одной из крупнейших угольных компаний России.

В то же время интересно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также является главным рупором Кремля, называл Евгения "дальним родственником" президента, с которым тот не поддерживает связи.

Так когда умрет сам Путин