Евгений Путин, двоюродный брат российского президента, известный в прошлом как выдающийся уролог, умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили российские медиа, вспоминая о его связях с высокопоставленными лицами в "Газпроме" и угольной отрасли, – информирует 24 Канал.
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Минус один в семье Путина
Евгений Путин в течение 1970-90-х годов работал в медицине. Умер он в возрасте 91 года, был похоронен 10 марта, но детали его смерти остаются неизвестными.
В конце февраля 2023 года он отметил свое 90-летие в Суздале в доме сына Михала,
– можно прочитать в росСМИ.
Семья Евгения Путина, которая ранее проживала в Иваново, переехала в Москву после того, как Владимир Путин пришел к власти. Впоследствии она поселилась в Суздале.
Кем был для президента России Евгений Путин / Инфографика из росСМИ
В то же время интересно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который также является главным рупором Кремля, называл Евгения "дальним родственником" президента, с которым тот не поддерживает связи.
Так когда умрет сам Путин
- Вадим Скибицкий из ГУР Украины еще в 2022 году отмечал трех аспектах болезни Владимира Путина: моральном, физическом и психическом. Он отмечал, что информация о здоровье главаря Кремля содержится в тайне, но президент России будет продолжать свою борьбу до последнего.
- Различные источники, в частности эксперты и СМИ, приписывали Путину ряд серьезных заболеваний, таких как рак, шизофрения, деменция и болезнь Паркинсона. Информация о его болезни часто появляется в прессе, однако официального подтверждения этих данных нет.
- В то же время не стоит исключать, что состояние здоровья Путина может использоваться Кремлем как средство манипуляции. Москве выгодно, чтобы враги путинского режима, будучи введены в заблуждение, надеялись на его скорую смерть в результате болезни, ведь в таком случае они будут исповедовать ложную картину мира.