Євген Путін, двоюрідний брат російського президента, відомий у минулому як видатний уролог, помер на 91-му році життя. Про це повідомили російські медіа, згадуючи про його зв'язки з високопоставленими особами в "Газпромі" та вугільній галузі, – інформує 24 Канал.
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Мінус один у родині Путіна
Євген Путін протягом 1970-90-х років працював у медицині. Помер він у віці 91 року, був похований 10 березня, але деталі його смерті залишаються невідомими.
Наприкінці лютого 2023 року він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала,
– можна прочитати в росЗМІ.
Сім'я Євгена Путіна, яка раніше проживала в Іваново, переїхала до Москви після того, як Владімір Путін прийшов до влади. Згодом вона оселилася в Суздалі.
Ким був для президента Росії Євгеній Путін / Інфографіка з росЗМІ
Водночас цікаво, що прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, який також є головним рупором Кремля, називав Євгена "далеким родичем" президента, з яким той не підтримує зв'язки.
То коли ж помре сам Путін
- Вадим Скібіцький з ГУР України ще у 2022 році наголошував на трьох аспектах хвороби Владіміра Путіна: моральному, фізичному та психічному. Він зазначав, що інформація про здоров'я ватажка Кремля утримується в таємниці, але президент Росії продовжуватиме свою боротьбу до останнього.
- Різні джерела, зокрема експерти та ЗМІ, приписували Путіну ряд серйозних захворювань, таких як рак, шизофренія, деменція та хвороба Паркінсона. Інформація про його недуги часто з'являється у пресі, проте офіційного підтвердження цих даних немає.
- Водночас не варто виключати, що стан здоров'я Путіна може використовуватися Кремлем як засіб маніпуляції. Москві вигідно, аби вороги путінського режиму, будучи введені в оману, сподівалися на його швидку смерть внаслідок хвороби, адже у такому разі вони сповідуватимуть неправдиву картину світу.