Євген Путін, двоюрідний брат російського президента, відомий у минулому як видатний уролог, помер на 91-му році життя. Про це повідомили російські медіа, згадуючи про його зв'язки з високопоставленими особами в "Газпромі" та вугільній галузі, – інформує 24 Канал.

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Мінус один у родині Путіна

Євген Путін протягом 1970-90-х років працював у медицині. Помер він у віці 91 року, був похований 10 березня, але деталі його смерті залишаються невідомими.

Наприкінці лютого 2023 року він відзначив своє 90-річчя в Суздалі в будинку сина Міхала,

– можна прочитати в росЗМІ.

Сім'я Євгена Путіна, яка раніше проживала в Іваново, переїхала до Москви після того, як Владімір Путін прийшов до влади. Згодом вона оселилася в Суздалі.



Ким був для президента Росії Євгеній Путін / Інфографіка з росЗМІ

Важливо! Син Євгена Путіна займає високу посаду в "Газпромі", а донька Ганна, яка тепер має прізвище Цивільова, є власницею значної частки в одній з найбільших вугільних компаній Росії.

Водночас цікаво, що прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, який також є головним рупором Кремля, називав Євгена "далеким родичем" президента, з яким той не підтримує зв'язки.

То коли ж помре сам Путін