Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
30 июня 2021 , 22:36Читати новину українською
Источник:The New York Times
В США умер бывший министр обороны Дональд Рамсфелд. Его жизнь оборвалась на 89 году жизни.
Рамсфелд умер в Таосе, штат Нью-Мексико, в окружении семьи. Родные умершего опубликовали в его твиттере соответствующее заявление.
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Заявление семьи Рамсфелда
В нем говорится о том, что американцы могут помнить бывшего главу Пентагона благодаря выдающимся достижениями за 60 лет на государственной службе.
Вместе с тем семья всегда будет вспоминать его непоколебимую любовь к своей жене Джойс, семье и друзьям, а также целостность, которую он внес в жизнь, посвященную стране.
Что известно о Рамсфелде
Источник: "Википедия"
- Родился 9 июля 1932 года в штате Иллинойс. Был американским политическим деятелем, республиканцем.
- Впервые занял пост министра обороны при президенте Джеральде Форде в 1975 году. Тогда Рамсфелд стал самым молодым главой Пентагона.
- При президентстве Джорджа Буша-младшего его назначили на эту должность во второй раз. И снова удалось побить рекорд – на этот раз как самый старший руководитель ведомства.
- При жизни Дональд Рамсфелд сменил немало разных профессий: был послом, государственным служащим, конгрессменом, и даже бизнесменом.
- Одновременно был поэтом. Когда прямо ответить на вопрос журналистов было невозможно, Рамсфелд часто любил отвечать на них стихами.