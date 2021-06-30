Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

В США умер бывший министр обороны Дональд Рамсфелд. Его жизнь оборвалась на 89 году жизни.

Рамсфелд умер в Таосе, штат Нью-Мексико, в окружении семьи. Родные умершего опубликовали в его твиттере соответствующее заявление.

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Заявление семьи Рамсфелда

В нем говорится о том, что американцы могут помнить бывшего главу Пентагона благодаря выдающимся достижениями за 60 лет на государственной службе.

Вместе с тем семья всегда будет вспоминать его непоколебимую любовь к своей жене Джойс, семье и друзьям, а также целостность, которую он внес в жизнь, посвященную стране.

Что известно о Рамсфелде

Источник: "Википедия"