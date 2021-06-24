Умер бывший президент Филиппин Акино

Бывший президент Филиппин Бениньо Акино скончался 24 июня в возрасте 61 года. Накануне политика госпитализировали в больницу в Маниле.

Причина смерти президента

С 2019 года Акино много болел. По словам сестры политика, он умер во сне 24 июня около 6:30.

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У Акино была почечная болезнь, возникшая в результате диабета. Она и привела к смерти. Кроме того, политик по меньшей мере 5 раз в месяц проходил диализ, а недавно перенес операцию на сердце.

С глубокой грустью я сегодня утром узнал о смерти бывшего президента Бениньо Акино. Для меня было честью служить с ним,

– сказал судья Верховного суда Марвик Леонен, назначенный Аквино в 2012 году.

Что известно о Акино

Политик был членом Палаты представителей трижды в период между 1998 и 2007 годов. В течение 2010 – 2016 годов он занимал главный пост в Филиппинах. Несмотря на определенные успехи в борьбе с коррупцией, его образ "Мистера Чистого" был запятнан скандалами из-за злоупотребления законодателями государственными средствами.

За время своей каденции Акино вынужден был бороться с негативными последствиями, к которым привел тайфун Хайянь в 2013 году. Тогда стихия опустошила города и деревни в центральной части Филиппин, а более 6 тысяч человек погибло.