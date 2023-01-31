Стало известно, где и когда похоронят Дмитрия Павлычко

В возрасте 93 лет 29 января оборвалась жизнь Дмитрия Павлычко. Известно, что украинского поэта, переводчика, литературного критика и общественно-политического деятеля похоронят 1 февраля.

Об этом сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

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По его словам, прощание состоится в селе Стопчатово Косовского района Ивано-Франковской области. Начало запланировано на 12:00.

Смерть Павлычко – потеря для всей Украины

Заметим, что Дмитрий Павлычко умер на 94-м году жизни. Он был одним из представителей легендарного поколения шестидесятников. Как сообщил Михаил Сидоржевский, сердце величайшего поэта перестало биться вечером 29 января.

Вклад Павлычко в развитие Украины

Дмитрий Павлычко как шестидесятник был не только творческой личностью, но и активным участником политической жизни Украины, особенно в конце существования СССР и после провозглашения независимости Украины. Павлычко был одним из основателей Народного движения Украины и Демократической партии Украины. Также он был первым председателем Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.

В 1990 году был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР 16 июля. А уже через год Павлычко стал одним из соавторов Акта провозглашения Независимости и первым спросил тогдашнего председателя Верховной Рады Леонида Кравчука поддерживает ли он этот шаг.

Однако Павлычко известен не только политической деятельностью, но и легендарной поэзией. Он был автором ряда сборников стихов, писал чувственную интимную лирику, в том числе легендарные "Два кольори". Это стихотворение было положено на музыку и его неоднократно перепевали разные артисты, однако культовым считается исполнение Дмитрия Гнатюка.