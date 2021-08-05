Умер Евгений Марчук – бывший премьер Украины и первый глава СБУ

Умер бывший премьер-министр Украины, первый глава СБУ, министр обороны Украины, секретарь СНБО Украины Евгений Марчук.

У Марчука остановилось сердце. О печальной вести сообщила жена Марчука, главный редактор газеты "День" Лариса Ившина.

Читайте также Умер бывший президент Филиппин Акино

Черный день... умер ЕК (Евгений Кириллович – 24 канал) ... остановилось сердце,

– написала Ившина.

Пока не сообщают, что именно стало причиной остановки сердца.

Что известно о Евгении Марчуке

Источник: Википедия

Политик начал политическую карьеру в 1963 году. Он начал работу с Комитета государственной безопасности УССР и прошел в ведомстве все карьерные ступени. Работал в областном управлении КБТ Кировоградской и Полтавской областей. Возглавлял "диссидентское" 5 управление.

Был первым главой Службы безопасности Украины – занимал должность с 1991 по 1994 годы.

Затем его назначили вицепремьер-министром, первым вице-премьером и исполняющим обязанности главы правительства.

С июня 1995 года – премьер-министр Украины. Должность покинул 27 мая 1996 года. Он был уволен якобы из-за "формирования собственного политического имиджа".

Марчук был депутатом Верховной Рады Украины 3 созыва.

5 июня 2003 года политика назначили министром обороны. Однако в сентябре 2004 его отправили в отставку. Сам Марчук говорил, что это было "очень поспешно".

С декабря 2004 года возглавил партию "Свобода". Во время выборов в Верховную Раду 2006 года политик был главой блока "Євген Марчук – Єдність". Политсила получила всего 0,06% голосов избирателей.

В 2008 году тогдашний президент Виктор Ющенко назначил Марчука своим советником.

Новость дополняется....