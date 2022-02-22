Умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. Литературоведу был 91 год.

Предварительно известно, что у Ивана Дзюбы были проблемы со здоровьем. О смерти Героя Украины сообщил изданию литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

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Умер Иван Дзюба

Сегодня утром (22 февраля – 24 канал) во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно это имя уже говорит многое. Многое – потому что это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины 20 и начала 21 века,

– сказал Жулинский.

Литературовед вспомнил, что Иван Дзюба был интеллектуальным проводником и рупором украинского шестидесятничества.

Николай Жулинский вспомнил слова Лины Костенко об Иване Дзюбе, что это человек, который всегда имел мужество говорить правду.