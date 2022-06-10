Умер иллюстратор "Перца" и "Тореадоров из Васюкивки" Анатолий Василенко

На 84-м году жизни скончался украинский художник Анатолий Василенко. Он был карикатуристом и иллюстратором.

Умер Анатолий Василенко 8 июня. Ему было 83 года. Причины смерти не указаны.

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От сахарного завода к художнику и редактору

Анатолий Василенко родился 7 ноября 1938 года в Полтавской области в селе Нижняя Ланна Карловского района.

Рисовал с детства, а первую карикатуру создал на двоюродного брата Ивана.

В двадцать лет, работая на сахарном заводе, стал создавать сатирические зарисовки для газеты местного профсоюза. В 1959 году учился в Миргородском керамическом техникуме, в 1960-1961 годах – в Киевском училище прикладного и декоративного искусства.

В то же время начал сотрудничать с журналом "Перец". Был главным художником журнала для детей "Перчонок". Сотрудничал с газетой "Деревенские вести", также работал в журналах "Барвинок", "Малыш", "Веселые картинки", "Отечество", "Днепр", "Утро".

По сюжетам двух авторских книг Анатолия Петровича были сделаны кукольные фильмы "Петрик в Космосе" и "Тимко-зверелов".

Проиллюстрировал около трехсот книг для детей и взрослых. Среди них и иллюстрации к популярной детской книге Всеволода Нестайко "Тореадоры из Васюковки".

Карикатуры на политиков

История об Анатолии Василенко рассказала и главная редактор Kyiv Independent Ольга Руденко. Когда она работала в Kyiv Post, они заказывали карикатуры. Делали это аз в неделю – в среду звонили ему и передавали идеи.

"У Анатолия Петровича были принципы. Карикатуры не должны были унижать. Например, людей нельзя было изображать, как животных", – рассказала Ольга Руденко.

Карикатуры Анатолия Василенко для Kyiv Post / Иллюстрации Kyiv Post

Анатолий Василенко не пользовался компьютером, поэтому ему распечатывали фото политиков, которые должны были фигурировать в карикатурах на этой неделе, и отправляли водителем в студию. На следующий день водитель уже привозил свежие акварельные рисунки на листах плотной бумаги.

"Оригиналы рисунков возвращались к Анатолию Петровичу. Но когда-то Джон Теффт, тогдашний посол США в Украине, попросил оригинал карикатуры с его участием и повесил ее в своем кабинете", – рассказала Ольга Руденко.

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