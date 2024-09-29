Изучал "Молодую гвардию" и создал подполье в 2014-м: умер историк Владимир Семистяга

В воскресенье, 29 сентября, стало известно о смерти Владимира Семистяги, известного луганского историка. Он умер на 75-м году после тяжелой болезни. 24 Канал собрал, чем прославился этот человек.

Интересно, что Семистяга работал инструктором по идеологической работе в одном из луганских райкомов и преподавателем в Луганском педагогическом институте. И изучал историю подпольной "Молодой гвардии", которую так мифологизировали в советское время. Он анализировал малоизвестные архивные материалы, однако пришел к другим выводам, нежели официально сообщала пропаганда. Например, предположил, что причиной провала молодых подпольщиков были советские разведчики, которых завербовали нацисты.

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Кто такой Владимир Семистяга

Мужчина родился на Луганщине, и его жизнь была прочно связана с родным краем. В Луганской ОВА уверены: имя историка навсегда вошло в историю области.

Всю свою жизнь Владимир Семистяга посвятил утверждению украинской государственности. Историк по специальности, он исследовал нацистский оккупационный режим на территории Луганщины, а почувствовал на себе российский. 55 дней ученый находился в плену бойцов "ЛНР" за свою проукраинскую позицию и помощь украинской армии,

– написал о нем историк Евгений Букет.

В интервью Укринформу Семистяга рассказал, что Луганское областное объединение Всеукраинского общества "Просвита" в 2014 году провело социологическое исследование. Выводы были неутешительны для россиян: оккупантов поддерживало не более трех процентов, две трети были против. Поэтому активисты создали движение сопротивления – вывешивали флаги, распространяли листовки, помогали военным. Называли себя луганчане-шевченковцы. Боевая группа в их составе обстреляла помещение уже захваченной госадминистрации, взорвала растяжку, уничтожила пулеметно-пушечное гнездо на территории пивзавода, которое прикрывало мост через Луганку на Каменный Брод.

Естественно, Владимира арестовали и пытали. Даже появилось известие, что он умер. Но, к счастью, пленники спаслись во время наступления "Айдара" на Луганск. Затем Семистяга переехал в Киевскую область, где и жил последние годы.

Владимир был старшим преподавателем кафедры истории Украины Луганского государственного университета, заслуженным работником образования Украины, членом правления Луганской областной организации Национального союза краеведов Украины, возглавлял Луганское областное объединение "Просвита" имени Тараса Шевченко, был главным редактором журнала "Бахмутский путь". Также был лауреатом Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко.

Важно! Прощание с Владимиром Семистягой состоится 1 октября в Вышгороде. В 11 начнется отпевание в часовне на территории районной больницы, сами похороны – в 12 часов.