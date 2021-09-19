Умер Иван Федив – первый мэр Ровно во времена независимости

Бывший городской голова Ровно Иван Федор умер 19 сентября в возрасте 71 года. Федив возглавлял город в 1990 – 1993 годах.

О смерти бывшего мэра сообщили политические и общественные деятели в соцсетях. Также информацию подтвердили в Сколевской центральной больнице Львовской области.

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Бывший мэр Ровно боролся с онкологией в последние годы

По информации СМИ, Федив ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. На протяжении последних лет экс-мэр боролся с онкологическим заболеванием.

Федив 18 сентября написал, что попал в больницу

Ранее на странице в фейсбуке сам Федив 16 сентября написал, что вернулся в Ровно на сложную операцию. Он поблагодарил персонал хирургического отделения.

Уже 18 сентября бывший городской глава сообщил, что его экстренно доставили в Сколивскую больницу.

Это был экстремальный случай и мне довелось познакомиться с системой экстренной медицинской помощи, включая скорую помощь и реанимацию. Должен отметить эффективность и оперативность оказания скорой помощи в моем случае,

– сообщил Федов.

Бывшего мэра, вероятно, похоронят в родном селе

Сейчас на странице умершего коллеги, друзья и просто неравнодушные люди делятся воспоминаниями о бывшем руководителе города и выражают глубокие соболезнования. По предварительной информации, политика похоронят в родном селе на Сколевщине.

Что известно об Иване Федиве:

Был первым мэром Ровно во времена независимости Украины.

Возглавлял город с мая 1990 по сентябрь 1993 года.

До этого он возглавлял городской совет.

Под руководством Федива горсовет принял решение о неподдержке реакционеров из российского ГКЧП.

В 1993 году с должности ушел добровольно.

Впоследствии работал заместителем мэра Львова.

В 2020 году городской совет Ровно присвоил Ивану Федиву награду "За заслуги перед городом" I степени.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким умершего Ивана Федива.