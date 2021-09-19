Умер Иван Федив – первый мэр Ровно во времена независимости
Источник:"Суспільне"
Бывший городской голова Ровно Иван Федор умер 19 сентября в возрасте 71 года. Федив возглавлял город в 1990 – 1993 годах.
О смерти бывшего мэра сообщили политические и общественные деятели в соцсетях. Также информацию подтвердили в Сколевской центральной больнице Львовской области.
Недавно Во Львове умерла внучка брата Ивана Франко Оксана
Бывший мэр Ровно боролся с онкологией в последние годы
По информации СМИ, Федив ушел из жизни из-за острой сердечной недостаточности. На протяжении последних лет экс-мэр боролся с онкологическим заболеванием.
Федив 18 сентября написал, что попал в больницу
Ранее на странице в фейсбуке сам Федив 16 сентября написал, что вернулся в Ровно на сложную операцию. Он поблагодарил персонал хирургического отделения.
Уже 18 сентября бывший городской глава сообщил, что его экстренно доставили в Сколивскую больницу.
Это был экстремальный случай и мне довелось познакомиться с системой экстренной медицинской помощи, включая скорую помощь и реанимацию. Должен отметить эффективность и оперативность оказания скорой помощи в моем случае,
– сообщил Федов.
Бывшего мэра, вероятно, похоронят в родном селе
Сейчас на странице умершего коллеги, друзья и просто неравнодушные люди делятся воспоминаниями о бывшем руководителе города и выражают глубокие соболезнования. По предварительной информации, политика похоронят в родном селе на Сколевщине.
Что известно об Иване Федиве:
- Был первым мэром Ровно во времена независимости Украины.
- Возглавлял город с мая 1990 по сентябрь 1993 года.
- До этого он возглавлял городской совет.
- Под руководством Федива горсовет принял решение о неподдержке реакционеров из российского ГКЧП.
- В 1993 году с должности ушел добровольно.
- Впоследствии работал заместителем мэра Львова.
- В 2020 году городской совет Ровно присвоил Ивану Федиву награду "За заслуги перед городом" I степени.
Читайте также Умер архитектор Флориан Юрьев – создатель "летающей тарелки" и наземной станции "Крещатик"Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким умершего Ивана Федива.