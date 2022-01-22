Последние годы после дипломатической службы Петр Сардачук работал преподавателем и заведующим кафедрой международных отношений. Дипломата не стало 22 января.

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Умер экс-глава МИД Петр Сардачук

С глубокой грустью возвещаем, что отошел в вечность известный украинский дипломат и ученый Сардачук Петр Данилович. Коллектив МИД глубоко скорбит по поводу смерти ветерана дипломатической службы и в эти скорбные дни выражает глубокое соболезнование его родным и близким,

– сообщили в МИД.

В ведомстве вспомнили, что дипломатическую карьеру Петр Сардачук начал в 1986 году и достойно представлял интересы Украины, работая на различных должностях в аппарате МИД и в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. В частности был:

в 1991 – 1993 годах первым в современной истории украинского государства руководителем консульской службы МИД;

в 1993 – 1995 году – Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Словакии;

в 1995 – 1998 году – работал на аналогичной должности в Польше;

в 2001 – 2003 годах – в Финляндии;

1999 – 2001 годах – был заместителем Министра иностранных дел Украины.

Кроме того, Петр Сардарчук с 2007 по 2011 год возглавлял кафедру международных отношений Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника. Впоследствии работал профессором кафедры международных отношений этого же учебного заведения.

Был одним из основателей дипслужбы независимой Украины

Ректор Прикарпатского университета Игорь Цепенда отметил, что Петр Сардачук был:

его учителем по дипломатической работе;

выдающимся украинским дипломатом, одним из основателей дипломатической службы независимой Украины;

создателем консульской службы страны;

основателем направления "международные отношения" университета.

Умело учил нас, молодых дипломатов, а впоследствии и студентов профессиональному отношению к работе, государственному мышлению и ответственности. Когда умирает такая Личность, мир становится беднее, потому что теряет то, чем она жила, как воспринимала все, что ее окружало,

– написал ректор.



Петр Сардачук учил не одно поколение дипломатов / Фото Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника

Первой о смерти посла сообщила в фейсбуке известная переводчица Наталья Иваничук. В частности отметила, что не стало Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины, кадрового дипломата, замечательного руководителя, и очень доброго человека, Сардачука Петра Даниловича.

Очень его любила, под его руководством было так легко работать. Земля вам пухом, господин Посол…

– заметила Иваничук.

Кстати, Петр Сардарчук имеет орден Дружбы народов, Знак отличия "Знак Почета", почетный знак отличия Президента Украины – орден "За заслуги" 2 степени, командорский Крест со Звездой Ордена "За заслуги" Польши, орден Христа Спасителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Важно! Петр Сардарчук родился 11 июля 1938 года в селе Звозы Киверцовского района на Волыни. В 1960 году завершил исторический факультет Львовского государственного университета, в 1986 году – Дипломатическую академию МИД СССР. В 1970 году получил степень кандидата исторических наук.

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