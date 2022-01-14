Умер экс-глава СБУ времен Кучмы Леонид Деркач: отец скандального нардепа

Вечером 14 января на 83-й жизни умер Леонид Деркач. Во времена президентства Леонида Кучмы он возглавлял СБУ.

О смерти экс-чиновника стало известно поздно вечером 14 января. Об этом сообщил сын бывшего главы СБУ, скандальный нардеп Андрей Деркач.

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Андрей Деркач сообщил, что прощание с экс-главой СБУ состоится 16 января в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Церемония начнется в 12:00

Что известно о Леониде Деркаче

Источник: Лига.Досье

Леонид Деркач родился в 1939 году в Днепре. Образование получил по специальности "инженер-механик". Через 2 года после окончания университета начал работать в КГБ.

После провозглашения независимости Украины продолжил работу в государственных структурах, а с 1994 года начал работу в СБУ на должности первого заместителя председателя Виталия Маликова. Однако через год Деркач возглавил Госпогранслужбу.

В 1998 году Леонид Деркач вернулся в СБУ. Однако в этот раз президент Леонид Кучма назначил его руководителем ведомства. Во время его управления Службой безопасности был убит журналист Георгий Гонгадзе. Фамилия Деркача неоднократно фигурировала среди версий по поводу причастных к убийству.

Предлагаем выпуск "Права на правду" о деле Гонгадзе: смотрите видео



Сын Леонида Деркача – Андрей Деркач скандальный украинский политик. США внесли его в санкционный список как "российского агента с многолетним стажем". После этого санкции против политика ввел и СНБО.