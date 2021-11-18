Умер экс-командующий Сухопутных войск Пушняков
Источник:фейсбук Сухопутных войск ВСУ
На 68-м году жизни умер генерал-лейтенант Анатолий Пушняков. В первые годы войны на Донбассе он руководил Сухопутными войсками.
О смерти Пушнякова сообщили в Сухопутных войсках. Жизнь мужчины оборвалась 17 ноября.
Читайте также На Волыни покончил с жизнью ветеран АТО, прошедший Волноваху
Умер бывший командующий Сухопутных войск
Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины,
– говорится в сообщении.
Он командовал Сухопутными войсками в первые годы российско-украинской войны.
Командование и личный состав войск выразили соболезнования родным и близким умершего.
Что известно об Анатолии Пушнякове
- Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области.
- За годы военной службы занимал командные должности – от командира танкового взвода до командующего Сухопутных войск.
- В 2005 году возглавлял украинский миротворческий контингент в Республике Ирак.
- С 6 мая 2014 по 13 января 2016 года – командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
- Награжден многими наградами и отличиями, в частности, Орденом Красной Звезды, является полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Источник: Википедия
Текст публикации Сухопутных войск ВСУ
Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого.
Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с семьей и близкими умершего.