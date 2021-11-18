Умер экс-командующий Сухопутных войск Пушняков

На 68-м году жизни умер генерал-лейтенант Анатолий Пушняков. В первые годы войны на Донбассе он руководил Сухопутными войсками.

О смерти Пушнякова сообщили в Сухопутных войсках. Жизнь мужчины оборвалась 17 ноября.

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Умер бывший командующий Сухопутных войск

Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины,

– говорится в сообщении.

Он командовал Сухопутными войсками в первые годы российско-украинской войны.

Командование и личный состав войск выразили соболезнования родным и близким умершего.

Что известно об Анатолии Пушнякове

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области.

За годы военной службы занимал командные должности – от командира танкового взвода до командующего Сухопутных войск.

В 2005 году возглавлял украинский миротворческий контингент в Республике Ирак.

С 6 мая 2014 по 13 января 2016 года – командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Награжден многими наградами и отличиями, в частности, Орденом Красной Звезды, является полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Источник: Википедия

Текст публикации Сухопутных войск ВСУ

Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватьевича, бывшего командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Командование и личный состав Сухопутных войск выражает соболезнования и разделяет горечь потери с семьей и близкими умершего.