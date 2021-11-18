Про смерть Пушнякова повідомили у Сухопутних військах. Життя чоловіка обірвалося 17 листопада.

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Помер колишній командувач Сухопутних військ

Не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних сил України,

– йдеться у повідомленні.

Він командував Сухопутними військами у перші роки російсько-української війни.

Командування та особовий склад військ висловили співчуття рідним та близьким померлого.

Що відомо про Анатолія Пушнякова

Анатолій Пушняков народився 3 березня 1954 року на Одещині.

За роки військової служби обіймав командні посади – від командира танкового взводу до командувача Сухопутних військ.

У 2005 році очолював український миротворчий контингент в Республіці Ірак.

З 6 травня 2014 по 13 січня 2016 року – командувач Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагороджений багатьма нагородами та відзнаками, зокрема Орденом Червоної Зірки, є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Джерело: Вікіпедія

Текст допису Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолія Савватьєвича, колишнього командувача Сухопутних військ Збройних Сил україни. Перші роки російсько-української війни він командував Сухопутними військами, кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Командування та особовий склад Сухопутних військ висловлює співчуття та розділяє гіркоту втрати з родиною та близькими померлого.