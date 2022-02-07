Умер экс-нардеп Борис Дейч, который поддержал оккупацию Крыма

7 февраля 2022 , 13:12
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На 84-м году жизни умер экс-депутат Верховной Рады Борис Дейч. Он поддерживал оккупацию Крыма Россией и участвовал в так называемом "крымском референдуме".

О смерти Дейча сообщило одно из изданий государства-агрессора. Политика не стало утром 7 февраля.

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Умер Борис Дейч

Известно, что Дейч болел коронавирусом. Мужчина был привит вакциной, правда, российским "Спутником V".

Однако в течение последних дней его состояние начало ухудшаться, поэтому Дейча отправили из оккупированного Крыма в одну из московских клиник. Там он и умер.

Борис Дейч: что известно о политике

Источник: Википедия

  • Дейч родом из румынского города Сигет. Он окончил Донецкий институт советской торговли.
  • В 1998 – 2002 годах был депутатом Верховной Рады Крыма, в 2002 – 2006 годах возглавлял Верховный Совет Крыма. А с 2006 по 2014 был народным депутатом Верховной Рады Украины от "Партии регионов".
  • Во время Революции Достоинства поддерживал Антимайдан. Тогда нардеп голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года, которые ограничивали права украинцев и были приняты с нарушениями.
  • Он даже принял участие в так называемом "крымском референдуме", а также незаконных российских выборах в Крыму, которые прошли осенью 2014 года.
  • Беглый президент Виктор Янукович в августе 2013 года наградил его орденом "Герой Украины". Но в 2016 году украинцы создали на сайте президента петицию с требованием забрать у него это звание. Она не набрала необходимого количества голосов.

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Автор: Наталія Пристанська