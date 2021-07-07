О смерти политика рассказал его сын Игорь. В то же время причины он не указал.
Читайте также Умер глава Госводагентства Валентин Шлихта
Папы больше нет. Очень больно,
– написал сын умершего.
Реакция пользователей сети
В комментариях к сообщению пользователи выразили свои соболезнования по поводу потери:
- "Твой отец был замечательным человеком. Царство Небесное".
- "Как это возможно? Он всегда был в форме! Уникальный человек. Какая беда. Мои искренние соболезнования".
- "Каким же он невероятно мужественным и красивым заходил в офис. От него веяло силой".
Что известно об Анатолии ФранчукеОн родился в Винницкой области. В Крыму работал с 1980 года. Там он возглавил Симферопольскую ВО "Фотон". В течение 1994 – 1996 годов возглавлял правительство АРК. В первые годы независимости Украины Франчук работал министром экономики, а впоследствии – энергетики.
На протяжении 1996 – 2006 годов политик был народным депутатом Верховной Рады. В 2018 году дом Франчука в оккупированном Севастополе ограбили, а самого политика избили.
Кстати, бывший премьер Крыма был мастером международного класса по классической борьбе, а также сватом президента Леонида Кучмы.
Источник: Википедия