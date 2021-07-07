Про смерть політика розповів його син Ігор. Водночас причини він не вказав.
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Тата більше немає. Дуже боляче,
– написав син померлого.
Реакція користувачів мережі
У коментарях до допису користувачі висловили свої співчуття з приводу втрати:
- "Твій батько був чудовою людиною. Царство небесне".
- "Як це можливо? Він завжди був у формі! Унікальна людина. Яка біда. Мої щирі співчуття".
- "Яким же він неймовірно мужнім та красивим заходив в офіс. Від нього віяло силою".
Що відомо про Анатолія ФранчукаВін народився у Вінницькій області. У Криму працював з 1980 року. Там він очолив Сімферопольське ВО "Фотон". Впродовж 1994 – 1996 років очолював уряд АРК. У перші роки незалежності України Франчук працював міністром економіки, а згодом – енергетики.
Впродовж 1996 – 2006 років політик був народним депутатом Верховної Ради. У 2018 році будинок Франчука в окупованому Севастополі пограбували, а самого політика побили.
До речі, колишній прем'єр Криму був майстром міжнародного класу з класичної боротьби, а також сватом президента Леоніда Кучми.
Джерело: Вікіпедія