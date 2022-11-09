Умер известный украинский политик Юрий Кармазин

Сегодня, 9 ноября, перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина. Трагедия произошла около 10:00.

Кармазину было 66 лет. Он был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов.

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Что известно о жизни политика

Родом политик из Звенигородки Черкасской области. Был женат, имел двух взрослых дочерей.

Кармазин в разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона". В 2013 году выступил одним из инициаторов проведения референдума по запрету компартии.

Кармазин долгое время работал в Одессе. В частности, являлся прокурором Приморского района города. Позже работал судьей Одесского областного суда.

В 2019 году Юрий Кармазин баллотировался в президенты: коротко

Самовыдвиженец Юрий Кармазин подал документы в Центризбирком 3 февраля. Уже 7 февраля он был зарегистрирован кандидатом на пост главы государства.

В своей предвыборной программе Кармазин, в частности, обещал "диктатуру Конституции Украины", ликвидацию поста президента и замену текста национального гимна.

Кроме этого, кандидат предлагал ограничить количество депутатов до 225, уменьшить зарплаты и пенсии премьер-министру, спикеру Рады, судьям, руководству НБУ, СБУ, НАПК, депутатам, министрам и государственным служащим.

Кроме того, он баллотировался в президенты в 1999 году. В первом туре получил всего 0,35% голосов избирателей и занял 10-е место среди 13 претендентов на кресло главы государства.

В период правления Януковича оппозиция обвиняла Кармазина в сотрудничестве с властями. Основанием для этого стало то, что 8 февраля 2013 Высший административный суд Украины лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских полномочий.

Еще один громкий скандал с Кармазиным произошел в 2016 году. Так, он стал одним из организаторов так называемых Революционных правых сил, которые пытались провести акцию под названием "Третий Майдан" и призывали к свержению власти.

Юрий Кармазин – украинский политический деятель, судья, доктор наук в области философии, академик. Народный депутат Украины второго, третьего и шестого созывов. Советник Президента Украины. Заслуженный юрист.

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