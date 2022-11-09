Кармазіну було 66 років. Він був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань.

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Що відомо про життя політика

Родом політик із Звенигородки Черкаської області. Був одружений, мав двох дорослих дочок.

Кармазін у різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна – Народна самооборона". У 2013 році виступив одним із ініціаторів проведення референдуму щодо заборони компартії.

Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема, був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

Зауважте! Юрій Кармазін – український політичний діяч, суддя, доктор наук у області філософії, академік. Народний депутат України другого, третього і шостого скликань. Радник Президента України. Заслужений юрист України.

У 2019 Юрій Кармазін балотувався у президенти: коротко

Самовисуванець Юрій Кармазін подав документи до Центрвиборчкому 3 лютого. Вже 7 лютого його зареєстрували кандидатом на пост глави держави.

У своїй передвиборчій програмі Кармазін, зокрема, обіцяв "диктатуру Конституції України", ліквідацію посади президента і заміну тексту національного гімну.

Окрім цього, кандидат пропонував обмежити кількість депутатів до 225, зменшити зарплати і пенсії прем’єр-міністру, спікеру Ради, суддям, керівництву НБУ, СБУ, НАЗК, депутатам, міністрам і державним службовцям.

Крім того, він балотувався у президенти в 1999 році. У першому турі отримав всього 0,35% голосів виборців та посів 10 місце серед 13 претендентів на крісло глави держави.

У період правління Януковича опозиція звинувачувала Кармазіна у співпраці із владою. Підставою для цього стало те, що 8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив Павла Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Ще один гучний скандал із Кармазіним відбувся у 2016 році. Так, він став одним із організаторів так званих Революційних правих сил, які намагалися провести акцію під назвою "Третій Майдан" та закликали до повалення влади.

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