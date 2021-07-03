Умер экс-министр культуры, журналист и переводчик Юрий Рыбачук

В Киеве умер известный журналист и переводчик Юрий Рыбачук. Его сердце перестало биться на 48-м году жизни.

Об этом 3 июля в Фейсбуке сообщил Дмитрий Лиховbq, главный редактор издания "Новинарня". В комментариях к сообщению он уточнил, что незадолго до смерти Рыбачук пережил тяжелый инсульт.

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По словам бывшего министра культуры Евгения Нищука, прощание с Рыбачуком состоится 3 июля в 16:00 в Киевской городской больнице №3 на улице Петра Запорожца, 26.

Юра, что же ты так рано? Сегодня перестало биться большое сердце моего доброго друга, интеллектуала, человека с невероятным чувством юмора,

– отметил Нищук.

Бывший чиновник добавил, что Рыбачук был чрезвычайно важной частью его команды в Минкульте. Ведь занимал должность заместителя по вопросам искусств.

Что известно о Юрии Рыбачуке