Умер лауреат Нобелевской премии и противник политики расовой дискриминации

В Южно-Африканской Республике умер активист и священнослужитель Десмонд Туту. Ему было 90 лет, а последние два десятилетия мужчина боролся с раком простаты.

Весь мир знал Десмонда Туту благодаря тому, что в 1984 году он получил Нобелевскую премию мира. Награду ему присудили за усилия в борьбе с политикой апартеида в стране в 1980-х годах.

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Первый темнокожий глава церкви

В 1986 году Туту стал первым темнокожим, возглавившим англиканскую церковь в Южной Африке. Следовательно, он использовал свое положение для борьбы за мир и справедливость в стране.

После первых демократических выборов в Южной Африке, Туту назначили председателем Комиссии правды и примирения (TRC). Ее создали именно для борьбы со зверствами апартеида. Впоследствии, еще много лет после окончания работы комиссии, Туту продолжал свои выступления по моральным и политическим вопросам.

Апартеид – это официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948 – 1991 гг. проводили правящие круги Южно-Африканской Республики против местного чернокожего населения, а также переселенцев из Азии.

У Десмонда Туту остались жена, четверо детей и семеро внуков.

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