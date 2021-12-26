Умер лауреат Нобелевской премии и противник политики расовой дискриминации
Источник:президент ЮАР
В Южно-Африканской Республике умер активист и священнослужитель Десмонд Туту. Ему было 90 лет, а последние два десятилетия мужчина боролся с раком простаты.
Весь мир знал Десмонда Туту благодаря тому, что в 1984 году он получил Нобелевскую премию мира. Награду ему присудили за усилия в борьбе с политикой апартеида в стране в 1980-х годах.
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Первый темнокожий глава церкви
В 1986 году Туту стал первым темнокожим, возглавившим англиканскую церковь в Южной Африке. Следовательно, он использовал свое положение для борьбы за мир и справедливость в стране.
После первых демократических выборов в Южной Африке, Туту назначили председателем Комиссии правды и примирения (TRC). Ее создали именно для борьбы со зверствами апартеида. Впоследствии, еще много лет после окончания работы комиссии, Туту продолжал свои выступления по моральным и политическим вопросам.Важно! Апартеид – это официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948 – 1991 гг. проводили правящие круги Южно-Африканской Республики против местного чернокожего населения, а также переселенцев из Азии.
У Десмонда Туту остались жена, четверо детей и семеро внуков.
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