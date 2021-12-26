Увесь світ знав Десмонда Туту завдяки тому, що у 1984 році він отримав Нобелівську премію миру. Нагороду йому присвоїли за зусилля у боротьбі з політикою апартеїду в країні у 1980-х роках.
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Перший темношкірий очільник церкви
У 1986 році Туту став першим темношкірим, який очолив англіканську церкву в Південній Африці. Відтак, він використовував своє становище для боротьби за мир і справедливість у країні.
Після перших демократичних виборів у Південній Африці, Туту призначили головою Комісії правди та примирення (TRC). Її створили саме для боротьби із звірствами апартеїду. Згодом, ще багато років після закінчення роботи комісії, Туту продовжував свої виступи щодо моральних і політичних питань.
У Десмонда Туту залишилися дружина, четверо дітей та семеро онуків.
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