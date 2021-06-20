Умер любимец четы Байденов: собаке Чемпу было 13

В Белом доме сообщили о смерти одного из домашних любимцев Джо и Джилл Байденов. Немецкая овчарка Чемп прожила с семьей американского президента 13 лет. Собаку ранее забрали из Белого дома и отвезли в имение Байденов в штате Делавэр.

Джо и Джилл Байдены сообщили о смерти овчарки в совместном заявлении. Чемпу был всего один месяц, когда будущие президентские супруги взяли его из питомника.

Ранее Семья Байденов перевезла своих собак в Белый дом – Голос Америки

Его любила вся семья, – Байдены

С огорчением сообщаем о том, что сегодня ушел наш любимец, немецкая овчарка Чемп. Он был нашим постоянным ценным компаньоном последние 13 лет и его любила вся семья Байденов,

– говорится в заявлении Байденов.

Собака попала в семью тогда, когда его хозяин уже был вице-президентом США. Аж на 10 лет позже Байдены взяли еще и Мейджора – тоже немецкую овчарку, ведь это любимая порода главы Штатов. Из-за почтенного возраста в последнее время состояние Чемпа значительно ухудшилось.

Чемп и Мейджор переехали в Белый дом через неделю после инаугурации Байдена. Затем собак перевезли в Делавэр, поскольку Чемп набросился на одного из охранников. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки это опровергла и отметила, что переезд любимцев был запланированным.

К теме Собачья агрессия в Белом доме: любимцев Байдена пришлось вывезти из Вашингтона

Собаки не смогли привыкнуть к жизни в Белом доме

Позже Байдены рассказали, что собакам было очень тяжело после новоселья. Животные не привыкли к лифтам и большому количеству людей.

Вы поворачиваете за угол и тут два человека, которых вы вообще не знаете. Поэтому он (Чемп – 24 канал) бросается на защиту. Но он милый пес. Восемьдесят пять процентов людей там его любят. Больше всего из того, что он делает, это лижет их и машет хвостом,

– рассказывал о своей собаке Байден.

Супруги настолько любили своих собак, что первая леди регулярно публиковала фото и видео с ними. Так в рождественском видео была видна разница в темпераментах любимцев: Чемп – спокоен, а Мейджор – очень игрив.