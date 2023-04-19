Об этом сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях.

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Что известно о главе военной администрации

"Ночью не стало Юрия Подлесного. Моего бывшего заместителя, нынешнего начальника военной администрации Николаевки. Через несколько недель ему исполнилось бы 49 лет. Неизлечимая болезнь очень рано оборвала его жизнь. Он боролся до конца", – рассказал Лях.

Как сообщил Вадим Лях, у Юрия осталась жена, сын и брат.

Напомним, что 4 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский создал Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района Донецкой области. Также назначил Юрия Пидлисного ее начальником.

Зеленский посетил позиции ВСУ в Донецкой области