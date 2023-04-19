Про це повідомив начальник Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.

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Що відомо про очільника військової адміністрації

"Вночі не стало Юрія Підлісного. Мого колишнього заступника, нинішнього начальника військової адміністрації Миколаївки. За кілька тижнів йому виповнилося б 49 років. Невиліковна хвороба дуже рано обірвала його життя. Він боровся до кінця", – розповів Лях.

Як повідомив Вадим Лях, у Юрія залишилася дружина, син та брат.

Зазначимо, що 4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський створив Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області. Також призначив Юрія Підлісного її начальником.

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