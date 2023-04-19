Про це повідомив начальник Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.
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Що відомо про очільника військової адміністрації
"Вночі не стало Юрія Підлісного. Мого колишнього заступника, нинішнього начальника військової адміністрації Миколаївки. За кілька тижнів йому виповнилося б 49 років. Невиліковна хвороба дуже рано обірвала його життя. Він боровся до кінця", – розповів Лях.
Як повідомив Вадим Лях, у Юрія залишилася дружина, син та брат.
Зазначимо, що 4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський створив Миколаївську міську військову адміністрацію Краматорського району Донецької області. Також призначив Юрія Підлісного її начальником.
Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Донеччині
- Президент Володимир Зеленський 18 квітня відвідав українських військових у Донецькій області. Глава держави здійснив візит на передову.
- Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у Авдіївці. Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" щодо ситуації в районі його відповідальності.
- Зеленський поспілкувався з військовослужбовцями морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських підрозділів.
- Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів.