Ушел из жизни прозаик, критик и журналист Олег Поляков

Умер украинский прозаик, критик и журналист Олег Поляков. Его роман "Пять взглядов на весенний огонь" должен выйти посмертно в феврале 2025 года.

Поляков в разное время жил и работал во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Издательство Старого Льва.

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Что известно об Олеге Полякове

Олег Поляков родился 6 февраля 1971 года в Павлограде Днепропетровской области. В 1993 году окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Он работал журналистом на Львовском телевидении, а также редактировал издания, посвященные менеджмент-образованию, неправительственным организациям, строительству и экологии. Был участником творческого объединения "Школа Свободных Искусств", где участвовал в проектах в сфере музыки, кино и телевидения.

В разное время он жил и работал во Львове, Луцке, Ирпене и Киеве.

Его первые прозаические произведения "В направлении далеких рощ" и "Дети огня" публиковали в журнале "Страна грез", а критические статьи – в журнале "Курьер Кривбасса".

В Издательстве Старого Льва отметили, что стиль письма Олега Полякова некоторые относят к магическому реализму или новой причудливой прозе. Сам автор описывал свои произведения как "реалистический магизм", где удивительные вещи могут происходить в обычном повседневном мире.

Я бы назвал свой стиль реалистическим магизмом – конечно, с определенной долей юмора. Действительно, я не нарушаю законов физики и не переступаю границ здравого смысла; причудливость в моих романах на самом деле довольно обыденная, с ней можно столкнуться за углом соседнего дома, в метро, фаст-фуде, собственно – где угодно,

– говорил он.

Среди его книг – "Рабыни и друзья госпожи Векли" (КМ Publishing), "Хроники туманной Трои" (КМ-Букс) и "Ледяная карусель" (Дом Химер).

Дебютный роман Олега Полякова "Рабыни и друзья госпожи Веклы" вышел в Польше. Также там была опубликована "Ледяная карусель", которая в 2022 году претендовала на литературную награду Центральной Европы "Ангелус".

Посмертно, в феврале 2025 года, Издательство Старого Льва должно выпустить его четвертый роман – "Пять взглядов на весенний огонь".