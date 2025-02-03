Поляков у різний час мешкав і працював у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Видавництво Старого Лева.

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Що відомо про Олега Полякова

Олег Поляков народився 6 лютого 1971 року в Павлограді на Дніпропетровщині. У 1993 році закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Він працював журналістом на Львівському телебаченні, а також редагував видання, присвячені менеджмент-освіті, неурядовим організаціям, будівництву та екології. Був учасником творчого об’єднання "Школа Вільних Мистецтв", де долучався до проєктів у сфері музики, кіно та телебачення.

У різний час він жив і працював у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві.

Його перші прозові твори "У напрямку далеких гаїв" та "Діти вогню" публікували у часописі "Країна мрій", а критичні статті – у часописі "Кур’єр Кривбасу".

У Видавництві Старого Лева відзначили, що стиль письма Олега Полякова дехто відносить до магічного реалізму або нової химерної прози. Сам автор описував свої твори як "реалістичний магізм", де дивовижні речі можуть відбуватися у звичайному повсякденному світі.

Я би назвав свій стиль реалістичним магізмом – звісно, з певною часткою гумору. Дійсно, я не порушую законів фізики і не переступаю меж здорового глузду; химерність у моїх романах насправді доволі буденна, з нею можна стикнутися за рогом сусіднього будинку, в метро, фаст-фуді, власне – будь-де,

– казав він.

Серед його книг – "Рабині й друзі пані Векли" (КМ Publishing), "Хроніки туманної Трої" (КМ-Букс) і "Крижана карусель" (Дім Химер).

Дебютний роман Олега Полякова "Рабині й друзі пані Векли" вийшов друком у Польщі. Також там була опублікована "Крижана карусель", яка у 2022 році претендувала на літературну нагороду Центральної Європи "Ангелус".

Посмертно, у лютому 2025 року, Видавництво Старого Лева має випустити його четвертий роман – "П’ять поглядів на весняний вогонь".