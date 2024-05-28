Во вторник, 28 мая, в Киеве умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщили на сайте издания.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Основателю агентства было 63 года.

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Информационное агентство "Интерфакс-Украина" с большой грустью сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник,

– говорится в сообщении на сайте.

Что известно о Мартыненко

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Мартыненко. Вечная и светлая память.

Александру Мартыненко было 63 года. Он родился в Харькове 22 августа 1960 года. Мартыненко получил образование в Харьковском государственном университете на экономическом факультете. После этого он работал младшим научным сотрудником кафедры планирования народного хозяйства в родном университете в течение 3 лет – с 1987 по 1990 годы.

Впоследствии он начал журналистскую деятельность. Сначала Мартыненко работал корреспондентом и редактором отдела газеты "Ориентир Дип". Затем стал главным редактором агентства "Харьков-новости".

В 1992 году Александр Мартыненко основал агентство "Интерфакс-Украина". Также он работал заместителем главы и консультантом Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины, а с 2003 занимал должность генерального директора "Интерфакс-Украина".

Стоит добавить, что Мартыненко также был секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001 – 2002 годы), а также членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в период с 2002 до 2003.

Александр Мартыненко – кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год), ордена князя Ярослава Мудрого V степени (2020 год), а с 2010 года – заслуженный журналист Украины.

В день смерти журналиста издание "Зеркало недели" сообщило, что в течение многих лет Александр Мартыненко публиковал свои материалы под псевдонимом – Александр Макаров.