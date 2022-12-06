Умер отец главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава

На 79-летии жизни скончался отец главы Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава. Юрий Шевчук скончался после тяжелой болезни.

Отец главы УГКЦ скончался 5 декабря. О похоронах Юрия Шевчука обещают сообщить позже.

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Что известно о Юрии Шевчуке

Юрий Шевчук – отец Блаженнейшего Святослава – происходил из Ивано-Франковской области, был государственным служащим, работал на железной дороге. Его семья была очень активна во время преследования УГКЦ советским режимом, что вспоминает сам глава Украинской греко-католической церкви.

Моя семья со стороны отца, который был выходцем из Ивано-Франковской области, из поселка Брошнев-Осада, была очень активна в подпольной жизни Церкви. Фактически в этом контексте я познакомился с отцом Михаилом Косилом, который был ректором подпольной духовной семинарии на Франковщине,

– вспоминает Блаженнейший Святослав.

Верующие УГКЦ выражают свои соболезнования Блаженнейшему Святославу, его брату отцу Всеволоду и всей семье.