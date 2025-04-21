Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Как в Париже почтили смерть понтифика

В Соборе Парижской Богоматери пробили колокола в честь ухода в мир иной главы католической церкви. В общем удары прозвучали 88 раз, за каждый год прожитой жизни Франциска.

Как в Соборе Парижской Богоматери почтили Франциска / Видео BFMTV

На место происшествия сошлось много верующих. В полдень в Нотр-Даме также состоялась месса по Папе Франциску, еще одна служба запланирована на вечер этого же дня.

В Нотр-Даме колокола пробили 88 раз: смотрите видео

Кроме того, мэр Парижа Анн Идальго объявила, что вечером 21 апреля на Эйфелевой башне не будут включать традиционную подсветку, чтобы почтить память умершего понтифика.

Также городская руководительница французской столицы отметила, что она хочет предложить назвать именем Франциска какое-то место в Париже.

К слову, ранее Эммануэль Макрон от имени всех французов выразил соболезнования в связи со смертью Папы Римского. Французский лидер заявил, что от Буэнос-Айреса до Рима Папа Франциск желал, чтобы Церковь приносила радость и надежду бедным.