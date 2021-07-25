Трагедия произошла в сквере "Прибрежный". Малыш играл возле фонтана. Его мама была рядом и снимала на видео детей, которые играли вблизи воды.
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В какой-то момент мальчик поскользнулся и, не удержавшись на ногах, упал на фонтан. Ребенок получил много травм. На место трагедии немедленно вызвали скорую. Мальчика госпитализировали в медучреждение.
Медик Алексей Власов рассказал, что малыша оперировали всю ночь. Сутки ребенка пытались спасти.
Мальчика сразу направили на операцию. Его оперировали с вечера до 6:00. Сутки медики пытались стабилизировать состояние ребенка. К сожалению, 25 июля, в 5:00, мальчик умер,
– сообщил Власов.
Спасатели призвали родителей быть осторожными и следить за детьми во время прогулок.
Малыш упал на фонтан: смотрите видео
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