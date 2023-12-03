Умер соавтор Акта о независимости Украины Леонтий Сандуляк

Украинский общественный деятель Леонтий Сандуляк умер на 87-м году жизни. Именно он являлся соавтором Акта провозглашения независимости Украины.

Сообщили о смерти общественного деятеля 3 декабря 2023 года. Несколько поколений украинцев запомнили Сандуляка как настоящего патриота, преданного делу своей жизни.

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Леонтий Сандуляк умер у себя дома

На фейсбук-странице Леонтия Сандуляка со скорбью в сердце сообщили, что общественный деятель ушел из земной жизни. В сообщении подчеркнули, что все украинцы будут помнить его сильным, преданным своему делу и Украине.

Он прожил яркую, насыщенную жизнь, высек свое имя в истории Украины, науке, сердцах своих родных, друзей, учеников и коллег,

– говорится в сообщении на странице деятеля.

В комментариях под сообщением неравнодушные пользователи сети с грустью высказывались о смерти украинского общественного деятеля. Люди желали Сандуляку покоиться с миром и говорили, что будут вечно помнить его.



В сети люди высказались по поводу смерти Леонтия Сандуляка / Скриншот 24 Канала

В некрологе Сандуляка также говорится, что прощание с общественным деятелем состоится 4 декабря в церкви села Великая Старица, Бориспольского района Киевской области. Начало в 12:30.