Умер соавтор Акта о независимости Украины Леонтий Сандуляк
Источник:Леонтий Сандуляк
Украинский общественный деятель Леонтий Сандуляк умер на 87-м году жизни. Именно он являлся соавтором Акта провозглашения независимости Украины.
Сообщили о смерти общественного деятеля 3 декабря 2023 года. Несколько поколений украинцев запомнили Сандуляка как настоящего патриота, преданного делу своей жизни.
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Леонтий Сандуляк умер у себя дома
На фейсбук-странице Леонтия Сандуляка со скорбью в сердце сообщили, что общественный деятель ушел из земной жизни. В сообщении подчеркнули, что все украинцы будут помнить его сильным, преданным своему делу и Украине.
Он прожил яркую, насыщенную жизнь, высек свое имя в истории Украины, науке, сердцах своих родных, друзей, учеников и коллег,
– говорится в сообщении на странице деятеля.
В комментариях под сообщением неравнодушные пользователи сети с грустью высказывались о смерти украинского общественного деятеля. Люди желали Сандуляку покоиться с миром и говорили, что будут вечно помнить его.
В сети люди высказались по поводу смерти Леонтия Сандуляка / Скриншот 24 Канала
В некрологе Сандуляка также говорится, что прощание с общественным деятелем состоится 4 декабря в церкви села Великая Старица, Бориспольского района Киевской области. Начало в 12:30.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в связи со смертью украинского деятеля.
Чем запомнился при жизни Леонтий Сандуляк
- Леонтий Сандуляк оставил свой след в украинском науке. Он был ученым в области гистологии, эндокринологии, экологии и валеологии, доктор медицинских наук, профессор.
- Кроме того, он также автор 150 научных работ, включая пять монографий и учебника экологии человека. Работал в Институте последипломного педагогического образования Черновицкой области.
- В то же время Сандуляк запомнился и активной общественной, политической и дипломатической деятельностью. Именно он вместе с Левком Лукьяненко был соавтором "Акта провозглашения независимости Украины". Он был первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Румынии.